СКР выяснит, почему в Волгограде нарушают права 8-летнего ребенка с диабетом

СКР начал проверку по факту нарушения прав восьмилетнего ребенка с сахарным диабетом на качественное медицинское обеспечение в Волгограде. Об этом сообщил информцентр ведомства.

Мать мальчика указала на систематические задержки в выдаче лекарств и медицинских изделий. Согласно информации ведомства, обращения в профильные органы не привели к устранению нарушений.

В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин поручил начальнику следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СКР.

Нина Шевченко