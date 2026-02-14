Рябков: БРИКС создают альтернативу всему, что США могут отключить одной кнопкой

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС разрабатывают независимые финансовые и цифровые системы, чтобы противостоять политическому давлению со стороны США. По его словам, объединение было создано именно для того, чтобы иметь альтернативу всем системам, которые могут быть отключены «одним нажатием кнопки».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Рябков

Господин Рябков отметил, что участники БРИКС хорошо понимают риски, связанные с экономической и санкционной политикой США, включая тарифное давление. «БРИКС на то и создавался, чтобы иметь, извините, под рукой альтернативу всему тому, что может быть отключено одним нажатием кнопки, как мы уже наблюдали»,— пояснил дипломат в интервью ТАСС.

Замглавы МИДа добавил, что рассчитывать на быстрое восстановление отключенных систем или связей не приходится. В частности, продолжается поиск решений в условиях склонной к токсичности международной среды. Работа ведется как внутри БРИКС, так и с привлечением партнеров и других заинтересованных государств, не входящих в блок, заключил дипломат.