В сносе бывшего завода на Кирилловской усмотрели дело о самоуправстве

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту самоуправства в связи со сносом бывшего завода эмалированной посуды на Кирилловской улице. В следствии считают, что имело место быть самоуправство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в ГСУ СКР по Петербургу, неустановленное лицо из числа сотрудников коммерческой организации с 11 по 13 февраля, несмотря на установленный российским законодательством порядок демонтажа зданий, совершило частичный снос объекта. В это время КГИОП рассматривал вопрос об отнесении здания бывшего завода эмалированной посуды к памятникам архитектуры.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 330 УК РФ. В ведомстве полагают, что нарушитель причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

Накануне на сайте антикоррупционной экспертизы был опубликован проект распоряжения КГИОП об отказе во включении здания в перечень объектов культурного наследия. Оно исключается из списка построек, обладающих такими признаками.

Татьяна Титаева