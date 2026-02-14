Инвестиции с историческим размахом

Аукцион по резиденции Воронцовых-Дашковых пройдет 20 февраля. Речь идет о 15 постройках, включая главный дворец. Общая площадь ансамбля — 6 тыс. кв. м. Их начальная цена определена на уровне 132 млн руб. Усадьба находится в Раменском районе. Рядом известная Владимирская церковь в псевдоготическом стиле. Изначальный проект дворца XVIII века, предположительно, принадлежит архитектору Василию Баженову.

Фото: Наталья Волкова / Фотобанк Лори

Но инвесторы уже научились работать с такими охранными статусами, говорит заместитель гендиректора «Российского аукционного дома» Григорий Начинкин: «У лотов, которые являются памятниками архитектуры, высокий потенциал вне зависимости от степени их сохранности. Их приспосабливают под современное использование, например, в качестве гостиничного комплекса, учитывая рекреационное назначение больших земельных участков, на которых такие объекты расположены. Многим инвесторам это интересно в рамках создания собственной уникальной индивидуальной резиденции недалеко от Москвы. Но надо признать, что статус памятника федерального значения всегда является некоторым осложнением, учитывая то, что может быть зашито внутри охранного обязательства. И основной предмет анализа в данном случае — что именно является предметом охраны. Но последние веяния рынка говорят о том, что инвесторы уже научились работать с памятниками архитектуры, и гораздо меньше потенциальных покупателей опасаются такого рода активов».

В течение ХХ века территорию усадьбы Быково сначала успела занять детская колония, а затем туберкулезный санаторий. В парке под него построили новые корпуса. Судя по опубликованным документам, капитального ремонта требуют инженерные коммуникации. Однако главный корпус — дворец — все еще обеспечен теплом, электричеством, водой и канализацией. В течение последних десятилетий здание неоднократно использовали для съемок. В частности, активисты обвиняли в порче интерьеров творческие бригады телеканалов. Тем не менее, усадьба Быково — одна из самых сохранившихся в Подмосковье, рассказывает историк, автор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов: «Территория усадьбы не застроена и дошла до нас почти в первоначальном виде. И в 1990-е, и 2000 интерьеры резиденции остались в целостности, внутри очень много дерева. Поэтому к усадьбе есть определенный интерес.

В поздние советские годы там находился противотуберкулезный санаторий, но ничего опасного там нет. За усадьбой следили волонтеры из соседних городов — это Раменское и Жуковский. Они даже ввели определенную моду на посещение этого места. И если раньше человек приезжал только в чудесную готическую церковь в Быково, то после того, как волонтеры стали водить экскурсии, проводить фестивали на территории усадебного парка, туда поехали люди.

К чему должен готовиться человек или компания, которые собираются восстанавливать усадьбу? Браться за такой проект должен только тот, кто сможет все предусмотреть, в том числе сценарий использования. Есть примеры инвесторов, которые восстанавливают усадьбы в Тверской, Липецкой, Ленинградской областях. Можно разработать музейную программу, создать историческую гостиницу на территории. Если человек влюбится в эту территорию, и у него будет 1,5 млрд руб., то примерно за семь лет усадьбу можно будет вернуть к жизни. Сейчас к таким объектам подступаются только сверхсостоятельные инвесторы. В противном случае — бюджетные вливания. Например, Знаменское-Раек в Тверской области — это 2 млрд руб., усадьба Ропша в Ленинградской области, где дворец будет восстанавливать "Роснефть", — тоже миллиарды».

В конце января в Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом летчика Бориса Россинского. Оба аукциона пройдут 20 марта. Усадьба в районе Якиманка — также объект культурного наследия федерального значения. Его начальная цена — 165 млн руб. Дом Россинского в Хамовниках продается с региональным охранным статусом. Торги стартуют с 204 млн руб.

Александра Абанькова