В Перми возродят краевую федерацию боулинга

В Перми зарегистрирована региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация боулинга Пермского края». Как следует из данных, внесенных в «СПАРК-Интерфакс», ее учредителями являются гендиректор Михаил Беляев, главврач ГБУЗ ПК «Детская краевая больница им. Пичугина П.И.» Дмитрий Бондарь и пермская предпринимательница Елена Галкина. Господин Беляев также является владельцем ООО «Центр», которое занимается развитием нового боулинга в ТЦ «Колизей Атриум».

Как рассказал «Ъ-Прикамье» господин Беляев, вместе с партнерами он собирается возродить краевую федерацию боулинга. В ее планах — развитие любительского и профессионального боулинга, а также детского спорта. Тренировочной площадкой станет боулинг-центр в ТЦ «Колизей Атриум». «Сейчас спортсмены из Перми вынуждены играть в боулинг от федераций других регионов. Наша основная цель в том, чтобы дать возможность землякам участвовать в российских соревнованиях от лица родного города. Кроме этого, будем привлекать спортсменов из других регионов, в которых нет своих федераций», — подчеркнул господин Беляев. Он добавил также, что сейчас ведется активная работа по привлечению коммерческих структур для поддержки организации.

Ранее в краевой столице уже действовали две федерации боулинга. Одна из них была ликвидирована в 2007 году, вторая — в 2023-м.