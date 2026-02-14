Тренер из Петербурга помог выиграть золото для Казахстана

Петербургский тренер по фигурному катанию и олимпийский чемпион Алексей Урманов стал неожиданным героем зимних Игр, проходящих в Италии, благодаря победе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, которого тренирует. Шайдоров выиграл на мужском одиночном турнире в Милане, опередив признанных фаворитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер по фигурному катанию Алексей Урманов (в центре) и фигурист Михаил Шайдоров (справа) после выступления с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане

Фото: РИА Новости Тренер по фигурному катанию Алексей Урманов (в центре) и фигурист Михаил Шайдоров (справа) после выступления с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане

Алексей Урманов — первый олимпийский чемпион из России, если брать ее новую эпоху, в мужском одиночном катании. До этого еще был петербуржец Николай Панин-Коломенкин, выигравший золото на Играх 1908 года в Лондоне. Он вообще автор первого олимпийского золота страны. Урманов победил в мужском катании на Олимпиаде 1994 года, проходившей в норвежском Лиллехаммере. Тогда он неожиданно обыграл признанных фаворитов — канадцев Курта Браунинга и Элвиса Стойко, француза Филиппа Канделоро, украинца Виктора Петренко. Все они, может, были сильнее петербуржца Урманова в технической части (сейчас бы сказали, в прыжках), но ученик Алексей Мишина четко исполнил две программы — обязательную и произвольную, выполнил чисто все элементы. Его конкуренты сделать этого не смогли, допустив срывы.

Сюжет этот отчасти повторился на нынешних Олимпийских играх, проходящих в Италии, с 21-летним Михаилом Шайдоровым, учеником Урманова. Фигурист из Казахстана не расценивался как фаворит турнира одиночников: безоговорочным претендентом на победу в нем считался американец Илья Малинин, сын русских фигуристов, проживающих в США. Он лучше всех владеет сложнейшими четверными прыжками, выиграл до этого 14 стартов подряд. Вероятность его победы в Милане, где проходили соревнования фигуристов, оценивали в 99 процентов. Но в произвольной программе Малинин, уже завоевавший в Италии золото в командном турнире за США, несколько раз упал, сорвал несколько элементов, которые всегда давались ему легко. То есть с ним случилась какая-то аномалия. Как и с другими фигуристами, выступавшими в произвольной программе. Падали все: Стивен Гоголев из Канады, Сюн Сато из Японии, Чха Джунхван из Южной Кореи. Только россиянин Петр Гуменник, выступавший в Италии в нейтральном статусе, как и другие спортсмены нашей страны, пробившиеся на Игры (всего их 13), не упал и хорошо исполнил программу. Его поставили на шестое итоговое место, что многие расценили как несправедливость. Система оценок судей в фигурном катании изменилась много лет назад в сторону «математических подсчетов», но справедливее не стала с тех пор, как выступления фигуристов оценивали от 0 до 6 баллов. Как раз в те времена взял свое олимпийское золото Алексей Урманов.

А Михаил Шайдоров из Казахстана, на которого, в общем-то, никто не ставил, прокатал свою произвольную программу идеально одним из первых. И просто сидел в технической зоне, ожидая итогов состязаний. Когда все упали и потеряли запланированные баллы, выяснилось, что Шайдоров — олимпийский чемпион. Первый из Казахстана в фигурном катании. И второй золотой медалист на Играх из этой страны: в том же 1994-м победу на лыжне одержал Владимир Смирнов. Медаль в «фигурке» у Казахстана уже была — в Сочи, где проходила Олимпиада 2014 рода: бронзу там получил Денис Тен, как раз кумир Шайдорова. Сейчас же Михаил не мог поверить, что взял золото в самом сложном с технической точки зрения виде фигурного катания, когда его окружали маститые конкуренты.

Это, впрочем, не первый успех Шайдорова на взрослом уровне. На чемпионате мира, который состоялся в 2025 году в Бостоне, он занял второе место. Уже под руководством тренера Алексея Урманова. С ним спортсмен из Казахстана начал сотрудничество в 2018-м. Урманов тогда уже работал тренером в Центре фигурного катания Сочи, открывшемся после Олимпиады 2014 года. Шайдоров приезжал к нему тренироваться, так как условий для регулярных тренировок в Казахстане не было. Сам фигурист рассказывал, что заниматься приходилось на городском катке Алматы. А перспективы у Шайдорова были. И вот сотрудничество российского тренера и казахстанского фигуриста вылилось в сенсационное золото, завоеванное спортсменом на Олимпиаде в Италии. Шайдоров после короткой программы занимал пятое место, а в итоге стал чемпионом, выполнив пять квадов, как называют в фигурном катании четверные прыжки.

— Шайдоров просто напугал соперников своим катанием в произвольной программе,— сказал по поводу успеха казахстанского фигуриста Алексей Мишин, заслуженный тренер СССР и России, под руководством которого Алексей Урманов победил на Олимпийских играх в Лиллехаммере.— Тут, понимаете, какое дело: превратности судьбы в спорте могут быть разные, но на первый план все-таки выходит мастерство: оно помогает побеждать. Хотя, конечно, такого завала лидеров в мужском одиночном катании никто не ожидал. Кто мог представить, что Илья Малинин, признанный фаворит, займет в итоге восьмое место?

Казахстан в последние месяцы совершил прорыв в спорте. Команда «Кайрат» впервые выступила в Лиге чемпионов по футболу, теннисистка Елена Рыбакина, россиянка, сменившая спортивное гражданство, победила на Открытом чемпионате Австралии, теннисист Александр Бублик, проделавший такой же путь, как Рыбакина (он родился в Гатчине и выступал за Россию, но потом ушел под флаг бывшего соседа по СССР), ворвался в число десяти сильнейших в мире. И вот — победа Шайдорова, уроженца Алма-Аты, на Играх в Милане. Причина такого всплеска в том, что Казахстан привечает талантливых спортсменов, которым по разным причинам не нашлось места под солнцем спортивной России: в кого-то не верили тренеры, кому-то не досталось финансирования, кого-то не приглашали в сборные, — и создает им, как и своим атлетам, условия для побед. Находит средства для сотрудничества с квалифицированными тренерами, к которым относится Алексей Урманов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, правда, предложил на днях запретить таким «перебежчикам» — спортсменам, поменявшим «паспорт», — въезд в Россию. Если угроза реализуется, количество способных атлетов, которые захотят поменять спортивную прописку, увеличится. Тем более с учетом политической обстановки — когда россияне фактически отлучены от участия в главных международных стартах.

Кирилл Легков