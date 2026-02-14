ФНС восстановила стабильный обмен данными с банками по автоУСН

Федеральная налоговая служба (ФНС) и банки возобновили стабильную работу автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН) после возникших в начале 2026 года сбоев. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По словам замглавы ФНС Андрея Бударина, проблемы с передачей данных от банков наблюдались после новогодних праздников из-за большого количества подключений и транзакций. Пик обращений пришелся на середину января, когда передача информации в службу происходила с задержками. Совместно с банками ФНС «отработала эту ситуацию», и к началу февраля штатный информационный обмен был полностью восстановлен, заверил господин Бударин.

К 12 февраля режим автоУСН применяют 357 тыс. налогоплательщиков. С начала года банки передали через систему данные о более чем 32 млн операций. Точность разметки операций, по оценкам ФНС, составляет 97%, однако сведения о фактическом характере операций есть только у самих налогоплательщиков, которые могут подтвердить или скорректировать данные банка.

В ФНС добавили, что сейчас около 6% обращений пользователей связаны с техническими проблемами, в основном по практическим вопросам разметки операций и расчету НДФЛ.

Режим автоУСН был запущен в экспериментальном порядке с июля 2022 года и доступен организациям с численностью штата до пяти человек и оборотом до 60 млн руб., осуществляющим расчеты в уполномоченных банках. Он позволяет отказаться от налоговой отчетности и освобождает от НДС и нескольких других налогов.