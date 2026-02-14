Спрос на флористов в Петербурге в январе вырос на 37%

В Санкт-Петербурге в январе разместили на 37% больше вакансий, чем в декабре 2026 года. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе компании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Палыга, Коммерсантъ Фото: Татьяна Палыга, Коммерсантъ

Медианная предлагаемая зарплата в январе была на уровне 70 тыс. рублей. За год она выросла на 3%. Месячный доход таких работников начинается с 45 тыс. рублей и может доходить до 97,5 тыс. рублей в зависимости от опыта и навыков.

Увеличение спроса и зарплатных предложений свидетельствуют об активной подготовке бизнеса к праздничному сезону и обострении конкуренции за квалифицированных флористов. Чаще всего работодатели ожидают от сотрудников умение вести активные продажи (более 200 вакансий), работать в команде (почти 200 вакансий), грамотную речь (более 180 вакансий).

«Сезонные всплески спроса на флористов в Санкт-Петербурге наблюдаются в основном в январе — примерно в полтора раза увеличивается количество вакансий для специалистов, а также в начале марта — почти на 20% больше предложений работы, чем в среднем ежемесячно в течение года»,— отмечает директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Татьяна Титаева