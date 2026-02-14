Мусульмане призвали избежать недопонимания общественности и властей в вопросе запрета молельных комнат

Важно обеспечить баланс между соблюдением религиозных традиций и соответствием российскому законодательству. Это следует из заявления Духовного собрания мусульман России.

Таким образом ДСМ России отреагировало на внесение в Госдуму законопроекта, запрещающего проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ разрешает проводить богослужения в жилых помещениях, но только «в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях».

«Например, у мусульман есть обряд прощания с покойником, когда усопшего заворачивают в саван и у дома, где он жил, родственники читают заупокойную молитву. Нам хотелось бы понять, как будет это трактоваться чиновниками с принятием нового закона?»,— указано в заявлении.

В Духовном собрании мусульман убеждены, что необходимо четко определить понятия и правила использования помещений для молитвенных целей, чтобы избежать недопонимания общественности и властей.

«Согласно канонам ислама, в молитвенных комнатах, не являющихся собственностью общины на законных основаниях, недопустимо проведение пятничного богослужения,— рассказали «Ъ» в ДСМ.— Они, например, как в аэропортах или больницах, предназначены для дневной молитвы. Мы находимся в тесном диалоге с властями и ответственно ведём работу по узакониванию объектов». В ДСМ уверены, что «важна доступность информации о правовых нормах, регулирующих данную сферу».

Также мусульмане отмечают тот факт, что строительство религиозных объектов в городах, где не решены вопросы наличия официальных культовых зданий, требует особого внимания властей всех уровней, включая предоставление земельных участков и поддержку традиционных религиозных структур в реализации уставных задач. «Если просто запретить молельные комнаты, то общинам, как законопослушным организациям, придется закрыть единственные молельные комнаты, но тогда, что им делать, куда идти? — уточняется в заявлении.— Необходимо учитывать нужды верующих людей».

Павел Коробов