Арестован бизнесмен, подозреваемый в даче взятки самарскому силовику на 14 млн рублей

Самарские силовики задержали в Саратовской области Романа Мартынова, который был одним из бенефициаров компаний, занимающихся перевозкой нефтепродуктов. Бизнесмена подозревают в даче взятки бывшему заместителю начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД РФ по Самарской области Евгению Мадову (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021 по 2022 год Роман Мартынов вместе с соучастником Раилем Бадертдиновым, который также был бенефициаром указанных компаний, передал бывшему высокопоставленному силовику в качестве взятки земельный участок и жилой дом в Волжском районе общей стоимостью 14 млн руб.

За незаконное вознаграждение Евгений Мадов должен был оказывать покровительство организациям бизнесменов. Бывший полицейский и Раиль Бадертдинов были задержаны и арестованы.

Роман Мартынов скрылся от правосудия. После задержания следствие ходатайствовало об аресте бизнесмена. В субботу, 14 февраля, Самарский районный суд заключил Романа Мартынова под стражу.

Георгий Портнов