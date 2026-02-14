Более 10 тыс. человек приняли участие в акции «Лыжня России» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовала массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2026», главный забег которой прошел в Преображенском парке Академического района. Старт мероприятию дали губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр города Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Основная дистанция составила 2026 метров, однако участники могли выбрать маршрут по своим возможностям. По данным на момент старта, в соревнованиях приняли участие более 10 тыс. жителей Екатеринбурга.

«Лыжня России» — ежегодное всероссийское мероприятие, которое проводится с 1982 года. В 2026 году оно проходит в 44-й раз. В Екатеринбурге оно стало заключительным этапом декады лыжного спорта, в ходе которой за полторы недели приняли участие около 90 тыс. человек.