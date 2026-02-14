В Перми выпали максимальные осадки за 143 года

С первого декабря прошлого года в Перми выпало 200 сантиметров осадков, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». За 143 года метеонаблюдений — это исторический максимум. Прежний рекорд, установленный зимой 1998-1999 годов, перекрыт на 6 миллиметров. При этом высота снежного покрова пока не дотягивает до рекордных значений 1999 года, когда по состоянию на 13 февраля он был зафиксирован на уровне 111 см. «Кроме того, высота снежного покрова сильно зависит от его плотности, а плотность снега в последние дни заметно увеличилась за счет сильных ветров. Сейчас высота снежного покрова на городской метеостанции составляет 90 см.», сообщает телеграм-канал.

