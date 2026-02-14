Председатель СКР заинтересовался делом о домах без отопления в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг жильцам домов в Оренбургской области. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее СМИ опубликовали обращение жителей многоквартирных домов в Орске к Александру Бастрыкину. В нем говорится, что долгое время в МКД нет отопления, квартиры подтоплены, а общедомовое имущество пришло в негодность.

Авторы публикаций утверждают, что местная управляющая компания и чиновники бездействуют. СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

Георгий Портнов