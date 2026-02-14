ЦБ: россияне накопили рекордные 17,1 трлн руб. наличными в 2025 году

Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 трлн руб. наличными, сообщили «РИА Новости» в Центробанке. Этот показатель увеличился на 4,6% по сравнению с прошлым годом, когда рост составлял всего 0,1%.

Помимо рублевых накоплений, впервые за три года зафиксирован рост объема наличной иностранной валюты у граждан РФ. Объем валютных сбережений вырос на $100 млн — до $92,2 млрд.

Увеличение объема наличных в обращении в 2025 году привело к оттоку ликвидности из банковского сектора в 1 трлн руб., следует из обзора Банка России. Показатель существенно превышает аналогичный за предыдущий год (0,2 трлн руб.).