Главным тренером хоккейного клуба ЦСК ВВС стал Юрий Наваренко
Юрий Наваренко назначен на пост главного тренера самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. Его помощником стал Сергей Шиханов. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ранее Юрий Наваренко был главным тренером «Ладьи». До этого он работал в тульской «Академии Михайлова», МХК «Тамбов» и московских «Крыльях».
Кроме того, как хоккеист Юрий Наваренко играл за клубы из Беларуси, Украины, Латвии и Испании. До его прихода главным тренером ЦСК ВВС был Эдуард Занковец, его помощником работал Владимир Копать, но оба покинули команду.