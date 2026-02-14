Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главным тренером хоккейного клуба ЦСК ВВС стал Юрий Наваренко

Юрий Наваренко назначен на пост главного тренера самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. Его помощником стал Сергей Шиханов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее Юрий Наваренко был главным тренером «Ладьи». До этого он работал в тульской «Академии Михайлова», МХК «Тамбов» и московских «Крыльях».

Кроме того, как хоккеист Юрий Наваренко играл за клубы из Беларуси, Украины, Латвии и Испании. До его прихода главным тренером ЦСК ВВС был Эдуард Занковец, его помощником работал Владимир Копать, но оба покинули команду.

Георгий Портнов