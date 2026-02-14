Китай с 1 мая обнулит пошлины на товары из 53 африканских стран

Председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал отмену пошлин на товары из 53 стран Африки, с которыми страна поддерживает дипотношения, с 1 мая. Это следует из поздравительной телеграммы, направленной председателю Африканского союза Жоау Лоуренсу и главе Комиссии АС Махамуду Али Юсуфу по случаю наступающего по лунному календарю года Красной лошади.

Си Цзиньпин также пообещал оптимизировать работу «зеленого канала» для товаров из Африки. «Эти новые меры Китая... предоставят новые возможности для развития Африки и воплощения в жизнь китайско-африканской мечты о модернизации»,— пояснил руководитель КНР (цитата по ТАСС).

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот страны с африканскими странами в 2025 году вырос на 17,7% — до $348,05 млрд. Экспорт из республики увеличился на 25,8%, до $225,03 млрд. Импорт товаров из Африки повысился до $123,02 млрд (+5,4%).