В Оренбуржье пьяный автомобилист безуспешно пытался дать взятку инспектору ГАИ

Автомобилиста из Оренбургской области привлекли к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30; ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в декабре 2025 года фигурант уголовного дела управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Водитель пытался избежать административной ответственности и предложил полицейскому 20 тыс. руб., но силовик отказался их принять.

Суд поддержал позицию гособвинителя и оштрафовал автомобилиста на 200 тыс. руб. Также были конфискованы 20 тыс. рублей, которые водитель предлагал инспектору в качестве взятки.

Георгий Портнов