Почти 30 нелегалов забрали в отделы полиции после рейда в Адмиралтейском районе

На территории строящегося жилого комплекса на Лермонтовском проспекте провели миграционный рейд. По его итогам полиция доставила в отделы и привлекла к ответственности 28 человек, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Специалисты устанавливали нарушения миграционного законодательства и возможное использование нелегальной рабочей силы. При прибытии полиции часть маляров и штукатуров пыталась спрятаться от правоохранителей.

Во время контрольных мероприятий были задействованы служебные собаки. Одна из них подала сигнал возле одного из иностранных граждан. В его обуви нашли неизвестное вещество, предположительно, наркотического происхождения. Его направили на экспертизу.

Проверка коснулась 112 иностранцев. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Татьяна Титаева