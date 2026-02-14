Маркетплейсам предложили игру по одним правилам

Маркетплейсы и ритейл снова спорят. На этот раз — из-за продовольствия. Традиционная розница предложила приравнять онлайн-площадки к торговым сетям и ввести для них ограничения для добросовестной конкуренции. Маркетплейсы назвали это угрозой для малого бизнеса и своей финансовой модели. Что скрывается за взаимными упреками в монополизации? И как это отразится на покупателях? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Новая дискуссия завязалась вокруг закона о торговле. Продовольственный ритейл уверен, что маркетплейсы должны играть с ними «по одним правилам». Свою точку зрения компании изложили в письме правительству на прошлой неделе. Онлайн-площадки ответили в понедельник, 9 февраля. Для них это означает запрет на комиссионную систему продаж. Что, по сути, является посягательством на бизнес-модель, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев: «В таком случае маркетплейсу нужно стать ритейлом, а это огромная логистика — хранение, планирование поставок и продаж, запасов и многих других вещей, которые сейчас регулирует сам поставщик-предприниматель. Почему для крупного ритейла нецелесообразно работать с мелкими поставщиками? Потому что их очень много, они забивают ему систему, ячейки на складах и лишают гибкости. Все это сложно прогнозировать и контролировать».

Такие перемены грозят цифровым платформам многомиллиардными расходами, отмечают участники отрасли. Кроме того, они заблокируют доступ на рынок малому и среднему бизнесу, говорит представитель пресс-службы Wildberries Дмитрий Борщевский: «По нашим данным, основной спрос на покупку продовольственных товаров на платформе — у семей и малого бизнеса. В 2025 году покупатели приобрели на 49% больше продовольственных товаров, чем в 2024 году. Это связано с тем, что маркетплейсы являются безальтернативным каналом покупок продуктов, особенно в удаленных регионах, маленьких городах и селах. У небольших производств нет возможности выйти на полки сетевых офлайн-ритейлеров в связи с требованиями, выдвигаемыми к ним от гигантов. И такая инициатива сильно ударит по МСП, в том числе по экономической обстановке в регионах».

На маркетплейсах реализуются нескоропортящиеся продукты. В основном это снэки, детское или спортивное питание, отмечают площадки. При этом, по их подсчетам, на онлайн платформы приходится менее 5% рынка продуктов. Однако это один из самых быстрорастущих сегментов, отмечает исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков: «Это дает возможность возвращать продукты питания, срок годности которых подходит к концу, и платить без учета отсрочек закона о торговле — 40 дней. Плюс позволяет взимать любые комиссии тарифа. За год мы шесть раз видели изменения тарифов на лидирующих маркетплейсах. Непонятно, почему должен появиться новый канал продаж, который не подчиняется закону о торговле».

Впрочем, у рынка онлайн-торговли иные вызовы, продолжает Ораз Дурдыев из Ассоциации цифровых платформ: «Мы не понимаем, почему запреты, которые когда-то были введены на ритейл из-за того, что они использовали недобросовестные практики, должны быть теперь применимы к платформам, где таких практик нет. Ситуация на площадках совсем другая, никто не говорит об ущемлении, то есть полка у нас не ограничена, мы рады любому поставщику любой крупности».

Объем рынка электронной коммерции по итогам 2025-го, как следует из данных «Infoline-Аналитики», вырос на треть — до 10 трлн руб. Ниша продовольственных товаров, как отмечают эксперты, занимает одну пятую Е-com и показывает более быстрые темпы роста.

Анжела Гаплевская