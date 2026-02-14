Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре полиция обнаружила в компьютерных клубах подростков без присмотра

Группа подростков находилась без присмотра в компьютерных клубах Кировского района Самары. Несовершеннолетних обнаружили полицейские со служебной собакой во время рейдов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полиция проверила два заведения. В компьютерном клубе на улице Георгия Димитрова были обнаружены подростки 14 и 15 лет. Всех несовершеннолетних доставили в отдел полиции, а их родители уведомили.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели беседы с подростками и их законными представителями. Были составлены административные протоколы. Пять родителей привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Кроме того, был составлен протокол за нахождения в клубе подростка в состоянии опьянения.

