Свердловское ГУФСИН: объем произведенных товаров и услуг составил 4,9 млрд руб.

По итогам 2025 года в ГУФСИН России по Свердловской области объем продукции и услуг, произведенных учреждениями, составил 4,935 млрд рублей, что превысило плановые показатели на 115%, сообщили в пресс-службе регионального управления. Продукция была представлена на выставках, по итогам которых заключены договоры на сумму свыше 105 млн руб.

Начальник регионального ГУФСИН Александр Федоров сообщил, что в 2025 году было раскрыто 2377 преступлений, в том числе 1009 тяжких и особо тяжких, а также 150 преступлений прошлых лет. Было перекрыто 69 каналов доставки запрещенных предметов.

В рамках реализации законодательства о пробации заключены 99 соглашений с организациями, а 1808 осужденных получили помощь в ресоциализации. На территории региона функционируют четыре центра пробации, два из которых открылись в прошлом году.

Подводя итоги, было отмечено, что в ИК-6 в Нижнем Тагиле введен в эксплуатацию новый дом ребенка, что улучшило условия содержания осужденных женщин с детьми.