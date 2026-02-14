Житель Брянской области погиб при ударе БПЛА по машине

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дронами движущийся автомобиль. В результате погиб мирный житель.

ЧП случилось в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. Семье погибшего окажут всю необходимую материальную помощь, написал господин Богомаз в Telegram.

Минобороны РФ сообщало, что ночью над Брянской областью уничтожили один беспилотник. В общей сложности силы ПВО сбили 20 БПЛА над семью российскими регионами.