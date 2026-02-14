Стубб вступил в спор о мощи Финляндии на Мюнхенской конференции

Президент Финляндии Александр Стубб стал участником публичной перепалки с гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет финское издание Ilta-Sanomat.

Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ Александр Стубб

Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ

Разногласия возникли после того, как глава ВТО охарактеризовала Финляндию как одно из «малых и средних государств, которые не являются глобальной силой». Такое определение относится к странам, не обладающим сверхдержавным статусом, но имеющим заметное влияние на мировой арене.

«Если я правильно понял слова генерального директора (ВТО.—"Ъ"), я не только согласен со всем, что она сказала, но и с тем, что она только что назвала Финляндию средней державой, так что большое спасибо»,— иронично отреагировал господин Стубб. «Так и сижу, со всеми своими 190 сантиметрами»,— добавил финский президент.