Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье на главу дорожного предприятия завели дело за снег и наледь на проезжей части

Прокуратура внесла представление директору МБУ «Тюльганское эксплуатационное предприятие» в Оренбуржье за неудовлетворительное состояние дорог. На проезжей части обнаружены неубранные снег и наледь. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что из-за снега и наледи проезжая часть сузилась. Пешеходные зоны также завалены снегом, а на перекрестках дорог образовались снежные валы.

В связи с этим в отношении руководителя предприятия было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. После вмешательства прокуратуры снег и наледь на дорогах убрали.

Георгий Портнов