В Оренбуржье на главу дорожного предприятия завели дело за снег и наледь на проезжей части
Прокуратура внесла представление директору МБУ «Тюльганское эксплуатационное предприятие» в Оренбуржье за неудовлетворительное состояние дорог. На проезжей части обнаружены неубранные снег и наледь. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Проверка показала, что из-за снега и наледи проезжая часть сузилась. Пешеходные зоны также завалены снегом, а на перекрестках дорог образовались снежные валы.
В связи с этим в отношении руководителя предприятия было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. После вмешательства прокуратуры снег и наледь на дорогах убрали.