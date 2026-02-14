В Оренбуржье на главу дорожного предприятия завели дело за снег и наледь на проезжей части

Прокуратура внесла представление директору МБУ «Тюльганское эксплуатационное предприятие» в Оренбуржье за неудовлетворительное состояние дорог. На проезжей части обнаружены неубранные снег и наледь. Об этом сообщает прокуратура.

Проверка показала, что из-за снега и наледи проезжая часть сузилась. Пешеходные зоны также завалены снегом, а на перекрестках дорог образовались снежные валы.

В связи с этим в отношении руководителя предприятия было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. После вмешательства прокуратуры снег и наледь на дорогах убрали.

Георгий Портнов