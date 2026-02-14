Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Архитектор Елена Валеева представила концепцию бизнес-центра в казанском ЦУМе

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева представила эскизы бизнес-центра, который разместится в обновленном здании казанского ЦУМа. Концепцию она опубликовала в своем Telegram-канале.

Предыдущая фотография
Концепция бизнес-центра в казанском ЦУМе

Концепция бизнес-центра в казанском ЦУМе

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

Концепция бизнес-центра в казанском ЦУМе

Концепция бизнес-центра в казанском ЦУМе

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

Следующая фотография
1 / 2

Концепция бизнес-центра в казанском ЦУМе

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

Концепция бизнес-центра в казанском ЦУМе

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

По словам архитектора, лобби здания оформлено в формате общественной гостиной с тремя зонами: для отдыха, работы и деловых встреч.

«Одна почти домашняя с ковром и утопающими креслами, во второй зоне можно поработать за ноутом с чашечкой кофе, в третьей зоне можно провести деловую встречу. Благодаря панорамным окнам с трех сторон, экстерьер является полноправным (а может и основным) элементом интерьера», — написала Елена Валеева.

В здании планируется разместить центр креативных индустрий, который совместно с «Центром уникального мастерства» станет площадкой для объединения творчества, технологий и бизнеса.

Анар Зейналов