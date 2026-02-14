Архитектор Елена Валеева представила концепцию бизнес-центра в казанском ЦУМе

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева представила эскизы бизнес-центра, который разместится в обновленном здании казанского ЦУМа. Концепцию она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам архитектора, лобби здания оформлено в формате общественной гостиной с тремя зонами: для отдыха, работы и деловых встреч.

«Одна почти домашняя с ковром и утопающими креслами, во второй зоне можно поработать за ноутом с чашечкой кофе, в третьей зоне можно провести деловую встречу. Благодаря панорамным окнам с трех сторон, экстерьер является полноправным (а может и основным) элементом интерьера», — написала Елена Валеева.

В здании планируется разместить центр креативных индустрий, который совместно с «Центром уникального мастерства» станет площадкой для объединения творчества, технологий и бизнеса.

Анар Зейналов