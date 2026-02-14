В Удмуртии задержан наркокурьер с более чем килограммом мефедрона и клефедрона

В Удмуртии задержали наркокурьера с более чем килограммом мефедрона и клефедрона, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Полицейские арестовали 36-летнего мужчину из Завьяловского района возле многоэтажного дома в Ижевске. В его карманах были найдены свертки с порошкообразным веществом, а также аналогичные пакеты в его автомобиле и съемной квартире.

Исследование показало, что изъятое вещество – мефедрон и клефедрон общей массой более 1 кг. Задержанный признался, что работал межрегиональным наркокурьером для теневого наркомаркета, забрав партию наркотиков из Свердловской области с намерением сбыть их в Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

Анастасия Лопатина