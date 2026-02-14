В Новочебоксарске частично обрушилась крыша многоквартирного дома

В Новочебоксарске после частичного обрушения крыши в жилом доме повреждены трубы водоснабжения. Жильцов эвакуировали, сообщила прокуратура Чувашии. Информации о пострадавших нет.

ЧП случилось сегодня утром в многоквартирном доме на улице Силикатная. Он был признан аварийным и находился в программе переселения, которое планировалось на третий квартал 2026 года. Его управляющая компания ООО «Ремэкс-Плюс» плохо очищала крышу и прилегающую территорию от снега и наледи, и прокуратура в этом году вносила ей представление об устранении нарушений.

Жильцов дома временно переместили в помещение ближайшей школы, а после — в гостиницу. Прокуратура проводит проверку, на место инцидента выехал прокурор города Валерий Гришин.