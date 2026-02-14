Арест экс-директора концерна «Калашников» Ксении Гращенковой
Бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову арестовали в Москве по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа, пишет «ТАСС».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В ходе предварительного расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при выполнении гособоронзаказа была задержана экс-директор по закупкам и логистике АО "Концерн "Калашников“ Ксения Гращенкова»,— пишет издание.
Также ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201.1 УК РФ). Как указано на сайте Замоскворецкого суда Москвы, который принимал решение об аресте Гращенковой, в феврале ей продлили арест на два месяца. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.