Пермский пороховой завод резко снизил исковую нагрузку

По итогам 2025 года к ФКП «Пермский пороховой завод» были направлены исковые требования на сумму 15,8 млн руб. в рамках шести дел, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В 2024 оборонное предприятие было признано ответчиком в рамках арбитражных споров на 39,3 млн руб. Таким образом, исковая нагрузка завода снизилась более чем в 2,5 раза. Аналогичная ситуация сложилась и с делами, где предприятие выступает в качестве истца. Так, в прошлом году ФКП направил иски на сумму свыше 54,722 млн руб., а в позапрошлом Пермский пороховой завод предъявил требования более чем на 100,8 млн руб., в 2023 году — 126,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются.