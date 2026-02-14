Жительница Ставрополя погибла в ДТП на пешеходном переходе

В Ставрополе женщина погибла в ДТП на пешеходном переходе. Авария случилась в ночь на 14 февраля на Чапаевском проезде, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, сегодня, 36-летний водитель Ford вовремя не отреагировал на пешехода и сбил ее. Горожанка переходила дорогу на красный свет.

От полученных травм пешеход скончалась на месте. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская