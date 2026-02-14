В Татарстане четвертый день подряд ввели режим беспилотной опасности
В Татарстане с 05:11 действует режим беспилотной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС России. Режим вводится четвертый день подряд.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
На момент публикации угрозу атаки БПЛА городам республики не объявляли. О закрытии аэропортов также не сообщалось.
Накануне режим беспилотной опасности в Татарстане действовал 4,5 часа. 11 февраля в Казани объявляли угрозу атаки БПЛА, над республикой были сбиты пять беспилотников.
UPD: Режим беспилотной опасности отменен спустя пять часов.