Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «НЬЮМ ТАСС», что новую историческую эпоху стоит отсчитывать с 2014 года. Он отметил, что именно в этом году «поменялось все» и был пройден «некий рубикон», после которого наступила новая реальность, потребовавшая от Москвы решительных действий.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель Кремля напомнил о событиях в Европе, а также о роли западных стран в государственном перевороте на Украине в 2014 году. По словам господина Пескова, именно тогда изменились концептуальные подходы к тем, кого Россия ранее считала своими партнерами.

Президент России принял решение, которое потребовало большей решимости в отстаивании интересов страны, что «сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции», пояснил пресс-секретарь президента.