Уральские спелеологи увеличили общую протяженность лабиринтов уникальной пещеры

Уральские спелеологи расширили лабиринт одной из уникальных пещер «Черный кот» в природно-минералогическом заказнике «Режевской» на три метра, увеличив общую протяженность до 128 метров. Как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, команда из 19 исследователей Свердловской городской спелеосекции провела работы, которые позволили получить новые данные о геологии и экосистеме объекта. Данный показатель протяженности считается значительным для мраморных пещер.

Пещера, сложенная из мрамора, относится к редкому типу карстообразования. «В России среди более пяти тысяч пещер насчитывается всего четыре подобных этой, что делает "Черного кота" настоящей геологической редкостью. Работа спелеологов – это не только романтика подземных пространств, но и кропотливый труд по раскрытию тайн природы. Каждый расчищенный метр дает нам новые данные о строении пещеры, ее минералогии и экосистеме»,– прокомментировал региональный министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В пещере обитает колония краснокнижных летучих мышей, а историко-научный потенциал объекта подтвержден регистрацией во Всероссийском реестре.

В рамках развития инфраструктуры Липовского геологического парка, входящего в состав заказника, планируется заасфальтировать подъездную дорогу от автодороги Реж – Невьянск – Килачевское до первой развилки туристских троп. Также будут оборудованы парковка, пляж на карьере и база «Дайвцентра» для подводного плавания.