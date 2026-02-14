Стармер призывает страны Европы снизить зависимость от США в обороне

Пресс-служба правительства Великобритании опубликовала текст речи, которую премьер-министр Кир Стармер произнесет на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Согласно материалу, господин Стармер призовет страны Европы снизить зависимость от США в вопросе обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Toby Melville / Reuters Кир Стармер

Фото: Toby Melville / Reuters

«По мере того, как меняется их собственная позиция в области национальной безопасности, Европа должна перейти от чрезмерной зависимости к взаимозависимости, прокладывая новый путь к суверенному сдерживанию и жесткой силе»,— указано в публикации.

Кир Стармер также укажет, что британские компании составляют более четверти оборонной промышленной базы Европы. По его словам, военно-промышленный комплекс в большинстве европейских стран «фрагментирован, затянут в планирование и долгие механизмы закупок».