Посол Толченов: Россия готова развивать космическую инфраструктуру Индонезии

Россия готова участвовать в создании космической инфраструктуры в Индонезии, сообщил российский посол в стране Сергей Толченов. По его словам, у Джакарты есть планы создания наземных объектов на острове Биак для запуска космических аппаратов.

Сергей Толченов

Фото: МИД РФ

«В случае заинтересованности партнеров в использовании российского опыта и технологий в реализации такого проекта, были бы готовы участвовать в реализации такого проекта на взаимовыгодной основе»,— сказал господин Толченов «РИА Новости».

Как добавил посол, российская сторона рассчитывает, что заинтересованным организациям удастся выйти «на взаимоприемлемые развязки» по углублению сотрудничества в развитии космического направления. Он также сказал, что Россия и Индонезия — давние партнеры в области мирного освоения космоса.