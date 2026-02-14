Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубе загорелся нефтеперерабатывающий завод

В кубинской столице Гаване загорелся нефтеперерабатывающий завод, передает AFP. Власти Кубы сообщили, что возгорание быстро удалось взять под контроль.

«Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ имени Нико Лопеса. Причины устанавливаются»,— сообщила пресс-служба министерства энергетики Кубы в соцсети X.

Как уточняет AFP, пожар произошел вблизи места, где пришвартованы два нефтяных танкера. 12 января в порт, где находится НПЗ, прибыли два мексиканских судна с 800 т топлива.

НПЗ имени Нико Лопеса — один из старейших на Кубе. В настоящий момент он играет ключевую роль в приеме, хранении и переработке нефтепродуктов.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. До этого Соединенные Штаты также заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы — главного поставщика топлива на остров. После введенных ограничений на Кубе возник дефицит топлива, из-за которого начались перебои с электричеством, а также выросли цены на продукты и транспорт.

Фотогалерея

Восток Кубы остался без электроэнергии

Предыдущая фотография
Дамба в портовом районе Гаваны, столице Кубы

Дамба в портовом районе Гаваны, столице Кубы

Фото: Ramon Espinosa / AP

Жительница города Санта-Крус-дель-Норте во время блэкаута

Жительница города Санта-Крус-дель-Норте во время блэкаута

Фото: Ramon Espinosa, File / AP / Ramon Espinosa / AP

Сроки, к которым планируется вернуть электричество в дома, местные власти пока не называют

Сроки, к которым планируется вернуть электричество в дома, местные власти пока не называют

Фото: Ramon Espinosa / AP

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что правительство представит в ближайшую неделю план по борьбе с дефицитом топлива из-за усиления давления со стороны Вашингтон

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что правительство представит в ближайшую неделю план по борьбе с дефицитом топлива из-за усиления давления со стороны Вашингтон

Фото: Norlys Perez / Reuters

Кубинцы вынуждены справляться с бытовыми делами собственноручно

Кубинцы вынуждены справляться с бытовыми делами собственноручно

Фото: Ramon Espinosa / AP

Вид на ТЭС в Санта-Крус-дель-Норте

Вид на ТЭС в Санта-Крус-дель-Норте

Фото: Ramon Espinosa / AP

Улица без освещения в одном из районов Кубы

Улица без освещения в одном из районов Кубы

Фото: Ramon Espinosa / AP

Специалисты все еще работают над восстановлением станций для подключения восточного региона к Национальной энергосистеме и возобновления подачи энергии

Специалисты все еще работают над восстановлением станций для подключения восточного региона к Национальной энергосистеме и возобновления подачи энергии

Фото: Ramon Espinosa / AP

Жители Санта-Крус-дель-Норте отмечают семейный праздник в темноте

Жители Санта-Крус-дель-Норте отмечают семейный праздник в темноте

Фото: Ramon Espinosa / AP

Следующая фотография
1 / 9

Дамба в портовом районе Гаваны, столице Кубы

Фото: Ramon Espinosa / AP

Жительница города Санта-Крус-дель-Норте во время блэкаута

Фото: Ramon Espinosa, File / AP / Ramon Espinosa / AP

Сроки, к которым планируется вернуть электричество в дома, местные власти пока не называют

Фото: Ramon Espinosa / AP

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что правительство представит в ближайшую неделю план по борьбе с дефицитом топлива из-за усиления давления со стороны Вашингтон

Фото: Norlys Perez / Reuters

Кубинцы вынуждены справляться с бытовыми делами собственноручно

Фото: Ramon Espinosa / AP

Вид на ТЭС в Санта-Крус-дель-Норте

Фото: Ramon Espinosa / AP

Улица без освещения в одном из районов Кубы

Фото: Ramon Espinosa / AP

Специалисты все еще работают над восстановлением станций для подключения восточного региона к Национальной энергосистеме и возобновления подачи энергии

Фото: Ramon Espinosa / AP

Жители Санта-Крус-дель-Норте отмечают семейный праздник в темноте

Фото: Ramon Espinosa / AP

Смотреть

Новости компаний Все