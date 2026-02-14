На Кубе загорелся нефтеперерабатывающий завод

В кубинской столице Гаване загорелся нефтеперерабатывающий завод, передает AFP. Власти Кубы сообщили, что возгорание быстро удалось взять под контроль.

«Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ имени Нико Лопеса. Причины устанавливаются»,— сообщила пресс-служба министерства энергетики Кубы в соцсети X.

Как уточняет AFP, пожар произошел вблизи места, где пришвартованы два нефтяных танкера. 12 января в порт, где находится НПЗ, прибыли два мексиканских судна с 800 т топлива.

НПЗ имени Нико Лопеса — один из старейших на Кубе. В настоящий момент он играет ключевую роль в приеме, хранении и переработке нефтепродуктов.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. До этого Соединенные Штаты также заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы — главного поставщика топлива на остров. После введенных ограничений на Кубе возник дефицит топлива, из-за которого начались перебои с электричеством, а также выросли цены на продукты и транспорт.