Рябков: БРИКС планирует трансформироваться в военный союз

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что у БРИКС нет планов по трансформации в военный союз. Он добавил, что объединение не ставит перед собой задачу по защите нефтяных танкеров.

«БРИКС — это не военный союз. И не организация коллективной безопасности с обязательствами по взаимной военной помощи. Он никогда не задумывался в этом жанре, и нет планов трансформации БРИКС в этом направлении»,— сказал господин Рябков ТАСС. Он уточнил, что недавние военно-морские учения, которые проходили в ЮАР, не касаются деятельности БРИКС.

Замглавы МИД также ответил на вопрос об обеспечении безопасности танкеров стран-членов БРИКС. «Я исхожу из того, что здесь на сегодня у БРИКС возможностей (не просматривается,— "Ъ") — сверх усовершенствования именно самой логистики и обеспечения большей защищенности от санкций»,— сказал Сергей Рябков. По его словам, безопасность танкеров должна обеспечиваться другими средствами.