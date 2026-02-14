Аэропорты Шереметьево и Внуково ограничили работу

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщила Росавиация.

Как пояснило ведомство, в районе Шереметьево и Внуково действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за ограничений в работе аэропортов возможны изменения в расписании вылетов и прилетов.

Позднее Росавиация сообщила, что аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги.