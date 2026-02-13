МЧС хотят обязать обследовать старинную пожарную каланчу в Хвалынске

Комитет культурного наследия Саратовской области требует у МЧС провести инженерно-техническое обследование памятника архитектуры «Здание каланчи пожарной» на ул. Советской, 51 (угол с ул. Коммунистической) в Хвалынске. Соответствующий иск Арбитражный суд региона принял в производство 10 февраля. Первое слушание по делу запланировано на 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Хвалынского МР Фото: Администрация Хвалынского МР

В заявлении комитет просит суд обязать МЧС провести обследование в течение полугода. К работе должны быть привлечены организации, у которых есть лицензии на осуществление деятельности с ОКН. Отчет о результатах обследования должен быть направлен в комитет, чтобы впоследствии утвердить предмет охраны памятника. В случае неисполнения решения суда, власти просят взыскивать с ответчика 1 тыс. руб. ежедневно, начиная с 181-го календарного дня с момента вступления определения в силу.

Пожарная каланча в Хвалынске построена в 1896 году и достигает высоты 26 м. Здание до сих пор используется по прямому назначению — там располагается пожарная часть. Объект был возведен на месте деревянной постройки 1781 года. В строении находится узкая винтовая лестница, ведущая на смотровую площадку. В настоящее время исторический облик здания сохраняется, а конюшни переоборудованы под гараж для техники.

Нина Шевченко