Партия создана 29 августа 2006 года на основе партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров, председателем был избран Сергей Миронов. В 2007 году к «Справедливой России» присоединились Народная партия РФ, Социалистическая единая партия России, партия «Развитие предпринимательства» и Партия конституционных демократов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На выборах в Госдуму 2 декабря 2007 года партия преодолела 7-процентный барьер, получив 7,74% голосов (38 мест в парламенте). В 2008–2009 годах к справороссам присоединились Партия социальной справедливости и Партия зеленых. На выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года партия получила 13,25% голосов и провела в парламент 64 депутата. В 2012 году из партии ушла «Родина», а впоследствии — Партия зеленых и Партия пенсионеров. 18 сентября 2016 года на выборах в Госдуму партия получила 6,22% голосов и заняла 23 места. 22 февраля 2021 года в «Справедливую Россию» влились партии «За правду» и «Патриоты России». На выборах в Госдуму в том же году партия набрала 7,46% голосов по партспискам, получив 27 мест в парламенте, из них 19 — по федеральному избирательному округу, 8 — по одномандатным округам.

Отделения партии расположены во всех субъектах РФ. 25 октября 2025 года партия «Справедливая Россия — За правду» вернула прежнее название — просто «Справедливая Россия».