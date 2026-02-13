Суд в Саратове подтвердил приговор арбитражному управляющему за присвоение 6 млн

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор бывшему конкурсному управляющему Антону Богаткову, осужденному за присвоение 6,05 млн руб., принадлежавших обанкротившемуся ООО «Нижегородское строительное управление-620».

В апреле прошлого года Канавинский райсуд Нижнего Новгорода приговорил Богаткова к трем с половиной годам колонии общего режима за присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В июле Нижегородский областной суд оставил приговор без изменений.

Защита настаивала на отсутствии состава преступления, указывая, что деятельность управляющего была застрахована, а страховая компания уже выплатила пострадавшей организации 6,95 млн руб. По мнению адвоката, спор подлежал рассмотрению в рамках гражданского, а не уголовного дела.

Кассационная инстанция признала эти доводы несостоятельными. Суд указал, что страховая выплата не освобождает от уголовной ответственности за умышленное хищение вверенных средств.

Нина Шевченко