Суд продлил домашний арест экс-главе Вольского района Андрею Татаринову

Волжский районный суд Саратова продлил меру пресечения экс-главе Вольского района Андрею Татаринову. Чиновник останется под домашним арестом до 12 мая. Соответствующее решение было принято сегодня, 13 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Вольского района Фото: Администрация Вольского района

Андрей Татаринов обвиняется по двум статьям: злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с августа 2021 по февраль 2025 года фигурант, занимая пост главы района, не реагировал на обращения граждан и технические заключения об аварийном состоянии жилых домов. Бездействие чиновника, как полагают в СКР, привело к тому, что расселение граждан из непригодного для проживания жилья было сорвано, а дома исключили из соответствующей программы.

Андрея Татаринова задержали 20 января. На следующий день суд отправил его под домашний арест.

Ранее в отношении бывшего главы также расследовался эпизод, относящийся к периоду его работы на посту главы города Шиханы. В 2020 году он, по данным правоохранительных органов, незаконно санкционировал добычу полезных ископаемых без лицензии, чем нанес ущерб государственным интересам.

Нина Шевченко