Курс доллара. Прогноз на 16–20 февраля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Поддержку рублю оказывают ежедневные продажи Банком России валюты По итогам текущей недели российский рубль демонстрирует устойчивое укрепление относительно основных мировых валют. К вечеру пятничных торгов курс национальной валюты составил 76,56 руб./$, повысившись на 0,84%. Несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б. п., рубль не ослаб, как можно было бы ожидать, а, напротив, достиг недельных пиков. Такая реакция рынка объясняется тем, что корректировка ставки оказалась умеренной на фоне пересмотренных прогнозов регулятора: диапазон ожидаемой средней ключевой ставки на 2026 год расширен до 13–15% (ранее — 13,5–14,5%), а прогноз инфляции по итогам года повышен до 4,5–5,5% (против прежних 4–5%). В результате в экономике сохраняются привлекательные реальные процентные ставки, что продолжает поддерживать спрос на рубль. Дополнительную поддержку рублю оказывают ежедневные продажи Банком России валюты и золота на сумму 17,4 млрд руб. Учитывая сложившуюся динамику, на неделе рубль может продолжить укрепляться в направлении 75–77 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Cнижение ключевой ставки сократит необходимость продажи валюты экспортерами Рубль не почувствовал на себе решение Центробанка по ключевой ставке. В условиях отсутствия движения капитала изменение процентных ставок практически не оказывает влияния на движение курса в моменте. Снижение ключевой ставки сократит необходимость продажи валюты экспортерами в части обслуживания рублевого долга по плавающей ставке. На ощутимых объемах продажи валюты текущее снижение ставки окажет еле заметное влияние на курс рубля. Рубль может оставаться в диапазоне 75–80 руб./$ в ближайшие пару месяцев.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Все еще высокая ставка остается фактором его поддержки В курсе рубля текущее решение российского регулятора снизить ключевую ставку на пятничном заседании уже заложено, и все еще высокая ставка остается фактором его поддержки. В числе оптимистичных для национальной валюты новостей на текущий момент выступают свежие данные по замедлению инфляции в России до 0,13%. Тем временем ситуация на рынке нефти традиционно непостоянна. Так, цены на черное золото показали снижение на фоне заявлений Дональда Трампа о перспективах завершения переговоров с Ираном в марте. В фокусе — экономическая статистика США, которая не оправдала ожиданий основной части рынка. Так, число первичных заявок на пособия по безработице увеличилось активнее, чем прогнозировалось. Также в Соединенных Штатах выросли повторные заявки на пособия.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Негативным для рубля выглядит ухудшение прогноза ЦБ по счету текущих операций Решение на февральском заседании ЦБ выглядит умеренно негативным для рубля. Понижение размера ключевой ставки и смягчение сигнала повышают вероятность поступательного смягчения денежно-кредитной политики на каждом последующем заседании, делая рублевые инвестиции менее доходными. Негативным для фундаментальной оценки рубля выглядит также значительное ухудшение прогноза ЦБ по счету текущих операций на 2026–2027 годы в результате снижения ожиданий по ценам на нефть.