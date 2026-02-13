В Астраханской области объемы производства черной икры выросли на 78% за 5 лет

Производство черной икры в Астраханской области по итогам 2025 года достигло 27 тонн. Как сообщил «Югу России» министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Сергей Еськов, рост к уровню 2024 года составил 8% (плюс две тонны). За пятилетний период, с 2020 года, объемы выпуска деликатеса увеличились на 78%.

В региональном минсельхозе рост объясняют увеличением количества осетровых хозяйств (сейчас их 70) и наращиванием маточного поголовья. Объем выращенной товарной рыбы осетровых пород в 2025 году вырос на 14%, до 3,2 тыс. тонн.

При этом господин Еськов отметил негативную динамику в вылове рыбы в прошлом году. По предварительным данным, добыто 31,7 тыс. тонн, что на 7% меньше показателя 2024 года (34,1 тыс. тонн).

Нина Шевченко