Птицефабрика из Ленобласти установила рекорд России по суточному производству яиц

Птицефабрика «Синявинская», расположенная в Ленинградской области, установила рекорд России по суточному производству яиц — 5,1 млн штук. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Еще одна птицефабрика из Ленобласти — «Северная» — вошла в топ-5 мясных птицефабрик страны. Регион является ведущим поставщиком продукции птицефабрик на российский и зарубежные рынки, отметил вице-губернатор Ленобласти по агропромышленному комплексу Олег Малащенко в ходе подведения итогов работы птицепрома за 2025 год.

«В планах на 2026 год — производство 4,1 млрд штук яиц и 281 тыс. тонн мяса птицы»,— говорится в пресс-релизе правительства области.

Артемий Чулков