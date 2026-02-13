Петербургский СКР подписал соглашение о взаимодействии с отрядом «ЛизаАлерт»

Руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павел Выменец подписал соглашение о порядке взаимодействия с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Со стороны добровольцев подпись поставил представитель отряда Сергей Клецин, сообщили в городском управлении следственного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

В СКР отметили, что розыск пропавших без вести, в том числе детей, входит в число приоритетных направлений работы. Соглашение предусматривает совместные поисковые мероприятия, обмен информацией и совместное планирование действий, а также привлечение волонтеров к профилактическим мероприятиям и мониторингу интернета и других источников данных.

По словам Павла Выменеца, взаимодействие со спасательным отрядом позволяет эффективнее и оперативнее организовывать поиски, а сокращение времени на розыск может спасти жизнь. Сергей Клецин выразил уверенность, что соглашение станет шагом к более системной совместной работе по поиску пропавших людей.

Артемий Чулков