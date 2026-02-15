Бизнес-центры прошли локализацию

Европейские материалы и оборудование в 2025 году сформировали только 8% закупок девелоперов для строительства и отделки офисной недвижимости. Значение снизилось за год на пять процентных пунктов. Но темпы импортозамещения вскоре замедлятся: в сегментах инженерного оборудования и сантехники заменить европейских поставщиков по-прежнему сложно. Китайских производителей адекватной заменой девелоперы не считают.

В 2025 году произведенные в Европе строительные оборудование и материалы сформировали 8% от общего объема закупок девелоперов офисной недвижимости, подсчитали в Pridex. Показатель снизился на пять процентных пунктов за год и оказался минимальным за весь период наблюдений. Доля российских материалов и оборудования в закупках за год возросла с 72% до 77%. Показатель азиатских производителей остался неизменным — 15% (см. график).

Сооснователь Manufaqtury (занимается созданием офисной инфраструктуры) Ольга Володина говорит о заметном снижении доли европейских производителей в сегменте отделочных материалов. Сроки поставок из Европы стали менее предсказуемыми, а для рынка это критический фактор: задержка отражается на дате заезда арендатора и финансовой модели проекта, поясняет она. Тренд на локализацию эксперт считает наиболее очевидным в массовом сегменте.

Директор департамента аналитики и исследований Ricci Олеся Дзюба отмечает, что для категории базовых строительных материалов, в которую входят в том числе цемент, газобетон, сухие смеси, керамогранит и т. д., импортозамещение практически полностью завершено. Отечественные аналоги, как правило, стоят дешевле из-за отсутствия сложной логистики, констатирует управляющий партнер Pridex Александр Алейников.

Изменение структуры корзины девелоперов, впрочем, не замедлило ее удорожание. Первый заместитель гендиректора Stone Виктория Васильева говорит, что себестоимость строительства офисов в 2025 году составила 350 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись год к году на 17%.

В дальнейшем импортозамещение в офисном строительстве может замедлиться.

Полностью перейти на российские аналоги без технологических и качественных компромиссов возможно не везде, отмечает Олеся Дзюба. В сегментах инженерного оборудования, систем вентиляции, лифтов и специализированных отделочных решений российские аналоги, по ее словам, либо находятся в стадии развития, либо сложны в производстве без импортных комплектующих. Партнер NF PM Вадим Тимохин говорит, что премиальным проектам часто нужны специфические решения — архитектурный свет, сложные системы управления, акустика и отдельные климатические системы. Найти их на внутреннем рынке сейчас нельзя.

Наиболее заметной доля европейских производителей, согласно Pridex, остается в сегменте сантехники — 75% от общего объема смонтированных в прошлом году решений. Для отопления показатель достигает 40%, керамогранита — 20%, напольных покрытий — 18%. В сегменте кондиционирования и осветительного оборудования европейские поставщики сформировали 10% поставок, а в щитовом оборудовании — 5%.

Возможности для роста доли рынка азиатских производителей ограничены.

Материалы из Китая не дешевле европейских, а их внедрение требует адаптации, испытаний, сертификации и дополнительных затрат, говорит Олеся Дзюба. Логистика из Азии, по ее словам, также остается довольно сложной и дорогой. Вадим Тимохин отмечает, что азиатские компании сейчас во многом обеспечивают прирост доли отечественных поставщиков. Многие девелоперы предпочитают локализованный российский продукт с китайскими компонентами внутри, а не прямой импорт, поясняет он.

