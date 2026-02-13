Суд в Волгограде вернул дело главного инженера Метроэлектротранса в прокуратуру

Центральный районный суд Волгограда прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении главного инженера МУП «Метроэлектротранс» Антона Шитова. Ему вменяли злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Однако 9 февраля суд постановил вернуть делу прокурору из-за составленного с нарушениями УПК обвинительного заключения.

По данным надзорного ведомства, Антон Шитов подписал акты о приемке 56 троллейбусов с мощностью электродвигателей 150 кВт, хотя техническое задание требовало мощность 170–180 кВт. В дополнительном соглашении, оформленном с задним числом, он изменил параметры мощности на «не превышает 195 кВт».

Разница между стоимостью поставленных транспортных средств и оплаченной суммой составила 8,5 млн руб. В сентябре прошлого года дело поступило в суд.

Нина Шевченко