Жителя Ленобласти оштрафовали на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

Суд в Ленинградской области оштрафовал жителя Лодейного Поля на 300 тыс. рублей за публичное оправдание терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

Согласно материалам дела, фигурант оставлял в одной из соцсетей комментарии, содержащие оправдание терроризма. Противоправную деятельность выявили и пресекли в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников УФСБ по Петербургу и Ленобласти. В рамках расследования провели комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу.

По приговору суда, помимо штрафа, мужчину 1998 года рождения на один год лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций и комментариев с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

