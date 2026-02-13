Сталеваров остудили на уфимском льду

Магнитогорский «Металлург», с отрывом лидирующий в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не сумел продлить пятиматчевую серию побед: в Уфе «сталеваров» поджидал «Салават Юлаев», который, хоть и не претендует на лидерство, но тоже может похвастаться такой же серией без поражений. Третья игра между клубами закончилась со счетом 4:3 в серии буллитов. В игре отличились лидеры команд — лучший снайпер лиги магнитогорец Роман Канцеров и канадская звезда уфимцев Шелдон Ремпал. Разрешилась и одна из интриг — бывший форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов отличился двумя прекрасными голевыми передачами.

Шелдон Ремпал (на фото) забил с игры, отдал голевую и забросил решающий буллит

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал вторую за нынешнее регулярное первенство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победу над «Металлургом» из Магнитогорска. Игра в Уфе закончилась серией буллитов, итоговый счет — 4:3.

До этого команды встречались дважды — 8 сентября матч в Магнитогорске закончился победой гостей из Башкирии (2:3, овертайм), а 16 октября «сталевары» дома выиграли со счетом 6:4

Нынешняя встреча для «Салавата Юлаева» была первой после десятидневной паузы, связанной с Матчем всех звезд КХЛ. «Металлург» уже успел 10 февраля сыграть с «Автомобилистом» (4:1, победа «Металлурга»). Клуб из Магнитогорска лидирует в турнирной таблице как Восточной конференции, так и всей лиги — перед игрой в Уфе у подопечных Андрея Разина было 86 очков в 52 играх. Команда Виктора Козлова борется за место в пятерке — у уфимцев было 58 очков в 53 играх. Обе команды подошли к матчу в хорошей форме: клуб из Челябинской области в последний раз проигрывал 22 января, клуб из Башкирии — 20 января.

Начало нынешней встречи было довольно равным, счет по броскам в створ по итогам первого периода составил 11:12 в пользу гостей. Между тем, главные цифры на табло свидетельствовали о преимуществе хозяев. На восьмой минуте канадский форвард «Салавата Юлаева» Девин Броссо перехватил неаккуратную передачу американского нападающего «Металлурга» Дерека Барака, шайба оказалась в клюшке другого канадца Шелдона Ремпала: форвард не стал сближаться с воротами и поразил их броском в дальний угол.

До середины второго периода магнитогорцы предпринимали попытки «пробраться» к воротам Семена Вязового, но переиграть голкипера в ближнем бою у них не получалось. Не выходило и вывести кого-либо на бросок с пятачка илисо средней дистанции. Но на девятой минуте второй двадцатиминутки защитник Макар Хабаров, не мудрствуя лукаво, набросил от синей линии. Вязовой, судя по всему, не увидел шайбу, поэтому та оказалась за его спиной. Ассистентом стал Андрей Козлов. А за пять минут до конца второго периода форвард «Металлурга» Руслан Исхаков вышел с вратарем «Салавата Юлаева» «один на один», воспользовавшись тем, что хозяева увлеклись игрой в чужой зоне. Убежав от соперников, он обыграл Вязового, 1:2. Голевые передачи — у вратаря Ильи Набокова и нападающего Александра Петунина.

Уфимцы смогли отыграться на четвертой минуте третьего периода. Бывший форвард магнитогорцев Евгений Кузнецов получил шайбу на пятачке и отпасовал налево, откуда Девин Броссо поразил пустой угол. Ассистентский балл также получил нападающий Александр Жаровский.

Прошло немногим более минуты, а Евгений Кузнецов вновь отличился результативной передачей канадскому партнеру. Получив шайбу от Ремпала, он диагональным пасом от собственной синей линии нашел на левом фланге Броссо, который прорвался к воротам, корпусом закрыв шайбу от защитников, и в ближнем бою обыграл Набокова. Гол забит в большинстве.

В последней пятиминутке «Салават Юлаев» был близок к тому, чтобы решить вопросы о победителе без овертайма, однако реализовать удаление игрока «Металлурга» за нарушение численного состава не смог. Зато магнитогорцы выстояли, заменили вратаря на шестого полевого игрока и сделали счет 3:3 за минуту-шесть секунд до конца основного времени матча. Вязовой отбивался, справился с несколькими бросками гостей, но вывести шайбу из зоны «юлаевцы» не смогли. Третий бомбардир КХЛ Владимир Ткачев с левого круга вбрасывания увидел подключившегося на противоположном фланге Романа Канцерова, который откликнулся на пас и в одно касание бросил в ворота. У Канцерова теперь 30 голов в сезоне — он лучший снайпер лиги.

Овертайм не принес победы командам, хотя уфимцы опять играли в большинстве, но моментов забить больше имели гости. В серии буллитов «Металлург» не реализовал ни одной из четырех попыток, а в составе «Салавата Юлаева» смог обыграть голкипера Шелдон Ремпал, 4:3.

Благодаря победе подопечные Виктора Козлова набрали 60-е очко в 54 играх, уфимцы сместили нижнекамский «Нефтехимик» с пятой строчки в Восточной конференции. У команды из Башкирии теперь шесть побед подряд. «Металлург» с 87 баллами остался в лидерах чемпионата.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 16 февраля в Санкт-Петербурге, где встретится со СКА. «Магнитка» на день раньше сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Идэль Гумеров